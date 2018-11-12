Ümraniye'de Yücel Aydın Belediye Başkan Aday Adayı Oldu

İş adamı Yücel Aydın yerel seçimler öncesi Ümraniye Ak Parti'den Belediye Başkan aday adayı olduğunu açıkladı.

İş adamı Yücel Aydın Ümraniye Ak Parti'den Belediye başkan aday adayı oldu. Uzun yıllar gönül siyaseti ve bir çok sivil toplum kuruluşlarında aktif görev alan Yücel Aydın, Ak Parti'den Ümraniye belediye başkan aday adayı olduğunu duyurdu.

"Allah hakkımızda hayırlı olanını nasip etsin"

İş ve siyaset dünyasından birçok ismin bir araya geldiği aday adaylık açılamasında sivil toplum kuruluşları da Yücel Aydın'ı yalnız bırakmadı. Resmi başvurusunu yapan Ümraniye Belediye başkan aday adayı Yücel Aydın "Allah hakkımızda hayırlı olanı nasip etsin" dedi.

"Seçimlere 3 gün kala sahaya çıkan bir kardeşiniz olmadım"

Yücel Aydın konuşmasına şöyle devam etti: "Yıllardır içinizden biri kardeşiniz olarak her zaman var olmaya devam ettik. Bizim için önemli olan samimiyettir. Bizler için asıl olan her zaman ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde yaşamaktan şeref duyan bir zihniyetin kölesi olmaktır. Ülkemizin, milletimizin ve güzel ilçemiz Ümraniye için bize görev düşer ise bizler buradayız. Genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yük olmak için değil yükünü paylaşmak için buradayım. Bizler siyasete seçimlere üç gün kala sahaya çıkan siyasetçiler gibi değil yıllardır toplumun içinde acı ve mutlu gününde bir olan diri olan bir kardeşiniz olarak Ümraniye belediye başkan aday adayı oldum. Allah bu görevi bize nasip ederse Ümraniye'de gönül belediyeciliğin en güzelini yapacağız inşallah."

"Hakkari'den yüreğimize ateş düştü"

Aydın, "Hakkari'de patlamadan dolayı şehit olan askerlerimize Mevla'm rahmet yaralı askerlerimize şifa versin. Ateş bu gün Türk milletinin yüreğine düşmüştür. Bizler rahat uyuyalım huzurlu yaşayalım diye arkasına bakmadan Çanakkale'de Kurtuluş savaşında mücadele eden ecdadımızın torunları Suriye'de ve ülkemizde terör örgütleri ile mücadele etmektedir. Allah bu güzelim ülkemiz üzerinde kara plan yapan vatan hainlerine fırsat vermesin" dedi.

Yücel Aydın kimdir?

Sivas İli Gölova ilçesinde 1973 yılında doğmuştur. Genç yaşta iş hayatına atılan Yücel Aydın kurucusu olduğu Aydın Tekstil ve EMPY tekstil firmalarında yönetim kurulu başkanlığı yapmaktadır. Kurmuş olduğu firmalarda ortalama 10 bin kişiye iş istihdamı sağlayarak sanayici bir işadamı olarak ülke ekonomisine katkı sunmaktadır.

Uzun yıllar İşadamları ve Kültür alanında hizmet eden Sivil Toplum Kuruluşları derneklerinde Kurucu Başkan ve üst düzey yöneticilik yapmıştır. İstanbul Sivalılar Derneği, Anadolu ve Sivas sanatçıları derneğinde kurucu başkanlık yaptı. Bunlar içerinde en çok öne çıkanı ise 2016 yılında 25bin üyesi bulunan Sivas Vadi Federasyonuna yönetim kurulu başkanı oldu.

İstanbul Ticaret odasında Tekstil İhracatçıları Birliğinde meclis üyeliği yapan Yücel Aydın Sivil Toplum Kuruluşları noktasında ekip ruhunu ortaya koyarak bir çok başarılı çalışmalara imza atmıştır. Ayrıca Evet Platformu, Çekmeköy Fenerbahçeliler derneği gibi bir bir çok alanda hizmet eden Sivil Toplum Kuruluşlarında aktif görevlerde bulunmuştur.

Eğitime ve insan yetiştirmeye çok önem veren Yücel Aydın evli ve 3 kız çocuğu babasıdır. - İSTANBUL