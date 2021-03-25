ÜMRANİYE'DE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KİŞİYE OTOMOBİL BÖYLE ÇARPTI
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ÜMRANİYE'DE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KİŞİYE OTOMOBİL BÖYLE ÇARPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÜMRANİYE'de yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiye otomobil çarptı.

ÜMRANİYE'de yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiye otomobil çarptı. Kaza anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza dün saat 11.30 sıralarında Esenevler Mahallesi Cengiz Topel caddesinde meydana geldi. İddiaya göre evinden çıkan 45 yaşındaki Gökhan Tekin, yolun karşısına geçeceği sırada 10 ACT 041 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin kaputuna düşen Tekin, birkaç metre aracın üstünde gittikten sonra yere savrularak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yaralının yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralının durumunun iyi olduğu hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma yaptı. Sürücü ifadesi almak polis merkezine götürüldü. Kaza bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

ÜMRANİYE'DE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KİŞİYE OTOMOBİL BÖYLE ÇARPTI
ÜMRANİYE'DE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KİŞİYE OTOMOBİL BÖYLE ÇARPTI
ÜMRANİYE'DE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KİŞİYE OTOMOBİL BÖYLE ÇARPTI
ÜMRANİYE'DE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KİŞİYE OTOMOBİL BÖYLE ÇARPTI
ÜMRANİYE'DE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KİŞİYE OTOMOBİL BÖYLE ÇARPTI
ÜMRANİYE'DE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KİŞİYE OTOMOBİL BÖYLE ÇARPTI
ÜMRANİYE'DE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KİŞİYE OTOMOBİL BÖYLE ÇARPTI
ÜMRANİYE'DE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KİŞİYE OTOMOBİL BÖYLE ÇARPTI
ÜMRANİYE'DE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KİŞİYE OTOMOBİL BÖYLE ÇARPTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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