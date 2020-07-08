ÜMRANİYE'DE YOLDA YÜRÜYEN KİŞİ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI
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ÜMRANİYE'DE YOLDA YÜRÜYEN KİŞİ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI

Ümraniye'de yolda yürüyen bir kişi, uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

ÜMRANİYE'DE YOLDA YÜRÜYEN KİŞİ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI
08.07.2020 03:00 | Son Güncelleme: 08.07.2020 03:20

Ümraniye'de yolda yürüyen bir kişi, uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı. 

Olay, Şerifali Mahallesi Adil Sokak'ta 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen A. K. (20)'ye otomobille yanına gelen kişi veya kişiler tarafından pompalı diye tabir edilen tüfekle açılan ateşle yaralandı. Saldırganlar geldikleri otomobille kaçarken vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridi içine alırken A.K, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.  Olay yeri inceleme ekipleri saldırının yaşandığı noktada incelemelerde bulundu. Yerdeki boş fişekler delil torbalarına konularak incelenmek emniyete götürüldü. 

Polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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