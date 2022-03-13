Ümraniye'de yolda kalan otobüsün içinde zıpladılar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ümraniye'de yolda kalan otobüsün içinde zıpladılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Ümraniye'de yolda kalan otobüsün içinde zıpladılar

Ümraniye'de etkili olan kar yağışı sonrası yolda kalan İETT aracında bulunan yolcular otobüs içerisinde zıplayarak aracı hareket ettirmeye çalıştı.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (İHA) - Ümraniye'de etkili olan kar yağışı sonrası yolda kalan İETT aracında bulunan yolcular otobüs içerisinde zıplayarak aracı hareket ettirmeye çalıştı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan kar fırtınası sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü. Görüş mesafesi 200 metreye kadar düştü. Vatandaşlar, araçlarını bırakarak toplu taşımaya yöneldi. Ümraniye'de yoğun kar yağışı ile birlikte seyir halinde olan ve içerisinde yolcu bulunan bir İETT aracı da yolda kaldı. Aracın içerisinde zıplayarak hareket etmesini sağlamak isteyen yolcuların o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ümraniye'de etkili olan kar yağışı sonrası yolda kalan İETT aracında bulunan yolcular ise otobüs içerisinde zıplayarak aracı hareket ettirmeye çalıştı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Ümraniye'de yolda kalan otobüsün içinde zıpladılar

Ümraniye'de yolda kalan otobüsün içinde zıpladılar

Ümraniye'de yolda kalan otobüsün içinde zıpladılar

Ümraniye'de yolda kalan otobüsün içinde zıpladılar

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ümraniye, İstanbul, İETT, kar, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title