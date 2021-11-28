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Ümraniye'de yolcu minibüsü yayaya çarptı

AA / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel
Ümraniye'de yolcu minibüsü yayaya çarptı

Ümraniye'de bir yolcu minibüsü geriye doğru kayarak, otomobilinin bagajından eşya alan kişiye çarptı.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de bir yolcu minibüsü geriye doğru kayarak, otomobilinin bagajından eşya alan kişiye çarptı.

Alınan bilgiye göre, Armağanevler Mahallesi 23 Nisan Caddesi'nde Necmettin E.'nin kullandığı 34 M 2338 plakalı minibüs, geriye doğru kaydı ve 34 ELS 001 plakalı otomobilinin bagajından eşya alan Abdullah Ö.'ye çarptı.

Minibüsle otomobil arasında sıkışan Abdullah Ö. ile minibüs sürücüsü Necmettin E. hastaneye kaldırıldı.

Yolcular, yokuş yukarı çıktıkları sırada şoförün baygınlık geçirdiğini, bu nedenle minibüsün geriye doğru kayarak arkadaki otomobile çarptığını söyledi.

Kazaya ilişkin anlar bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

AA / Mustafa Hatipoğlu - Son Dakika Haberleri

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