Son Dakika | Ümraniye'de yeni yılın ilk dakikalarında yangın paniği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika | Ümraniye'de yeni yılın ilk dakikalarında yangın paniği

01.01.2021 03:13 | Son Güncelleme: 01.01.2021 03:22
Son Dakika | Ümraniye'de yeni yılın ilk dakikalarında yangın paniği

Gelen son dakika haberine göre ÜMRANİYE'de yeni yılın ilk dakikalarında mobilya cilalama işlemlerinin yapıldığı bir atölyenin bahçesinde başlayan yangın kısa sürede atölyeye ve atölyenin üst katında bulunan eve sıçradı.

ÜMRANİYE'de yeni yılın ilk dakikalarında mobilya cilalama işlemlerinin yapıldığı bir atölyenin bahçesinde başlayan yangın kısa sürede atölyeye ve atölyenin üst katında bulunan eve sıçradı. Yangında yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, atölyede ve üst kattaki evde hasar meydana geldi.

Yangın saat 01.00 sıralarında Elmalıkent Mahallesi Arguvan Sokak'ta bulunan iki katlı bir binada meydana geldi. Alt katı mobilya cilalama atölyesi, üst katı ikametgah olarak kullanılan iki katlı binanın bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede önce elektrik direklerine ardından binaya sıçradı. Binadan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar derhal itfaiyeye haber verdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri atölyeye ve eve sıçrayan yangını söndürmek için çalışırken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Herhangi bir yaralanmaya karşı sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, mobilya cilalama atölyesinde ve üst kattaki evde hasar oluştu. Yangın çıkan sokakta esnaf olan Mahmut Kerim Aydın yaşananlarla ilgili olarak;" Yangın yan taraftan başlamış, ben de geldiğimde her tarafı sarmıştı zaten. Benim de burada iş yerim var, geldim baktım Allah'tan sıçramamış oraya. Sadece yan tarafa ve üst katlara sıçramış. Çok şükür herhangi bir yaralı yokö şeklinde konuştu.

Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.


- İstanbul
Son Dakika | Ümraniye'de yeni yılın ilk dakikalarında yangın paniği
Son Dakika | Ümraniye'de yeni yılın ilk dakikalarında yangın paniği
Son Dakika | Ümraniye'de yeni yılın ilk dakikalarında yangın paniği
Son Dakika | Ümraniye'de yeni yılın ilk dakikalarında yangın paniği
Son Dakika | Ümraniye'de yeni yılın ilk dakikalarında yangın paniği
Son Dakika | Ümraniye'de yeni yılın ilk dakikalarında yangın paniği
Son Dakika | Ümraniye'de yeni yılın ilk dakikalarında yangın paniği
Son Dakika | Ümraniye'de yeni yılın ilk dakikalarında yangın paniği
Son Dakika | Ümraniye'de yeni yılın ilk dakikalarında yangın paniği
Son Dakika | Ümraniye'de yeni yılın ilk dakikalarında yangın paniği
Son Dakika | Ümraniye'de yeni yılın ilk dakikalarında yangın paniği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yılmaz OKUR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mehmet Nuri Mustafa Şentop Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Demet Özdemir Burak Özçivit
Spor Ersun Yanal Samet Aybaba Fırat Aydınus Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk Ocak Yılbaşı Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Ümraniye'de yeni yılın ilk dakikalarında yangın paniği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.1.2021 03:22:28. #1.14#
title