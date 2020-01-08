Ümraniye'de yatak imalathanesinde yangın
Murat KORKMAZ İSTANBULÜmraniye'de yatak imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Murat KORKMAZ İSTANBUL
Ümraniye'de yatak imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumaların etrafı kapladığı yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Yangın, saat 17.30'da Site Mahallesi 3008 Cadde'de bulunan 4 katlı binanın bodrum katındaki yatak imalathanesinde çıktı. Dumanların çıktığını görenlerin bildirmesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.