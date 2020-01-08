Ümraniye'de yatak imalathanesinde yangın
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Ümraniye'de yatak imalathanesinde yangın

Murat KORKMAZ İSTANBULÜmraniye'de yatak imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

08.01.2020 18:00 | Son Güncelleme: 08.01.2020 18:03
Ümraniye'de yatak imalathanesinde yangın

Murat KORKMAZ İSTANBUL

'de yatak imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumaların etrafı kapladığı yangına ekipleri müdahale ediyor.

Yangın, saat 17.30'da Site Mahallesi 3008 Cadde'de bulunan 4 katlı binanın bodrum katındaki yatak imalathanesinde çıktı. Dumanların çıktığını görenlerin bildirmesiyle olay yerine , sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: DHA

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: Ümraniye'de yatak imalathanesinde yangın
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