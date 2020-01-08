ÜMRANİYE'DE YATAK İMALATHANESİNDE YANGIN
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ÜMRANİYE'DE YATAK İMALATHANESİNDE YANGIN

Murat KORKMAZ / İSTANBUL Ümraniye'de yatak imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

08.01.2020 17:45 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:45
ÜMRANİYE'DE YATAK İMALATHANESİNDE YANGIN

Murat KORKMAZ/ İSTANBUL 

'de yatak imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumaların etrafı kapladığı yangına ekipleri müdahale ediyor.

Yangın, saat 17.30'da Site Mahallesi 3008 Cadde'de bulunan 4 katlı binanın bodrum katındaki yatak imalathanesinde çıktı. Dumanların çıktığını görenlerin bildirmesiyle olay yerine , sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

------------Yangından görüntüler-Ekiplerin müdahalesi 

 


Kaynak: DHA
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