Ümraniye'de yatak imalathanesinde yangın (1)
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Ümraniye'de yatak imalathanesinde yangın (1)

Ümraniye'de yatak imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

08.01.2020 17:49 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:49
Ümraniye'de yatak imalathanesinde yangın (1)
'de yatak imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumaların etrafı kapladığı yangına ekipleri müdahale ediyor.

Yangın, saat 17.30'da Site Mahallesi 3008 Cadde'de bulunan 4 katlı binanın bodrum katındaki yatak imalathanesinde çıktı. Dumanların çıktığını görenlerin bildirmesiyle olay yerine , sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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