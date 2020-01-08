Ümraniye'de yatak imalathanesinde yangın (1)
Ümraniye'de yatak imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
08.01.2020 17:49 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:49
Ümraniye'de yatak imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumaların etrafı kapladığı yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
- İstanbul
Yangın, saat 17.30'da Site Mahallesi 3008 Cadde'de bulunan 4 katlı binanın bodrum katındaki yatak imalathanesinde çıktı. Dumanların çıktığını görenlerin bildirmesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
- İstanbul
Kaynak: DHA