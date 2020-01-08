Ümraniye'de yatak imalathanesinde korkutan yangın
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Ümraniye'de yatak imalathanesinde korkutan yangın

Ümraniye'de bir yatak imalathanesinde yangın çıktı.

08.01.2020 17:35 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:40
Ümraniye'de yatak imalathanesinde korkutan yangın

'de bir yatak imalathanesinde yangın çıktı. İmalathaneden çevreye yayılan yoğun duman paniğe neden olurken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.


Ümraniye'de Site Mahallesi 3008. Cadde'de bir yatak imalathanesinde elektrik panosundan çıkan yangın kısa sürede imalathaneye yayıldı. İmalathanede bulunan süngerlerin yanmasıyla çevreye yoğun duman yayıldı. Kısa sürede olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olayda can kaybı yaşanmazken, imalathanede maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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