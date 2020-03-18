Ümraniye'de yaşlılara yönelik korona virüs temizliği
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Ümraniye'de yaşlılara yönelik korona virüs temizliği

Ümraniye'de yaşlılara yönelik korona virüs temizliği Dünyayı etkisi altına alan koronavirüse yönelik tedbirlerini sürdüren Ümraniye Belediyesi, önemli risk grubunda yer alan yaşlılara yönelik çalışmalarını da sürdürüyor.

18.03.2020 16:23 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:28
Ümraniye'de yaşlılara yönelik korona virüs temizliği

Ümraniye'de yaşlılara yönelik korona virüs temizliği

İSTANBUL - Dünyayı etkisi altına alan koronavirüse yönelik tedbirlerini sürdüren Ümraniye Belediyesi, önemli risk grubunda yer alan yaşlılara yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. Yaşlı Bakım Hizmetleri biriminde görev yapan ekipler, yaşlıların daha hijyenik koşullarda yaşaması için ev ev dolaşarak temizlik ve dezenfekte çalışması yapıyor.

Ümraniye Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü Yaşlı Bakım Hizmetleri'nde görev yapan ekipler, yaşlıların daha hijyenik ve sağlıklı koşullarda yaşaması için ev ev dolaşarak yaşlılara hizmet veriyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren ekipler, yaşlı ve bakıma muhtaç insanların evlerine belirli periyotlarla uğrayarak temizlik çalışması yapıyor. Tek başına yaşayan 59 yaşındaki engelli Tahsin İnan'ın evine gelen ekipler, önce evi baştan sona süpürdü. Yerleri silen ekipler, masadan pencereye kadar birçok noktayı en ince ayrıntısına kadar temizledi. Ekipler daha sonra koronavirüs önlemleri çerçevesinde Ümraniye'de bir çok noktada uygulanan nano gümüş iyon teknolojisi kullanarak evi dezenfekte etti.

İnsanları koronavirüs konusunda duyarlı olmaya davet eden Tahsin İnan, "Ben pek dışarı çıkan bir insan değilim. İnsanlarımız kendilerine dikkat etsin. Su diyorlar, sabun diyorlar, hijyen önemli diyorlar. Her şeyin başı temizlik. Cenabı hak kendini hatırlattı yani. Çok mutluyum. Beni böyle kıyıda köşede unutmayan Ümraniye Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Belirli aralıklarla temizliğimi yapıyorlar. Bu temizlik benim için büyük bir nimet" şeklinde konuştu.

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Ümraniye'de yaşlılara yönelik korona virüs temizliği

Kaynak: İHA

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Ümraniye'de yaşlılara yönelik korona virüs temizliği

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