ÜMRANİYE'DE YAŞLI KADIN İLE TORUNUNUN ÖLÜMÜ... YEREL MAHKEME GEREKÇELİ KARARINI AÇIKLADI

16.01.2020 14:07 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:07

ÜMRANİYE'de nişanlandığı gece alkollü kullandığı araçla Fatma Kalender (68) ve torunu Ahmet Yiğit Kalender'e (11) çarparak ölümüne neden olan Emrah Bozdemir'e verdiği 14 yıl 2 aylık hapis cezasında direnen yerel mahkeme gerekçeli kararını açıkladı. Sanığın olay sırasında alkollü olduğu, birden fazla kural ihlali yaptığı, birden fazla kişinin ölümüne neden olduğu, bu nedenle hükmün üst sınıra yaklaşılarak kurulduğu belirtilen gerekçeli kararda, "Kazaların önlenmesinde denetim gibi kurallara uymayan ve kazalara yol açan kişilere verilecek cezaların da caydırıcı olmasının baş etken olduğu yadsınamaz" denildi.

Ümraniye'de 7 Nisan 2018 gecesi nişanından dönerken alkollü olarak kullandığı araçla Fatma Kalender ve torunu Ahmet Yiğit Kalender'e çarparak ölümlerine neden olan Emrah Bozdemir (33) hakkında, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Davaya bakan İstanbul Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 20 Kasım 2018 tarihli duruşmada Bozdemir'i, "Bilinçli taksirle iki kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın alkollü olmasını gerekçe göstererek alt sınırdan uzaklaşılarak hüküm kuran mahkeme, sanığın sabıkalı oluşunu gerekçe göstererek de iyi hal indirimi yapmadı. Taraflar kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyaya bakan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, bu kararı onadı. Karar bu kez Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, 18 Eylül 2019 tarihinde yerel mahkemenin kararını bozdu.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, maktüllerin trafik kurallarını yeterince kontrol etmeden yola çıktıklarının dikkate alınmadan üst sınırdan hüküm kurulmasının hakkaniyete uygun olmadığını gerekçe göstererek yerel mahkemenin kararını bozdu.

YEREL MAHKEME KARARINDA DİRENDİYargıtay'ın bozma kararının ardından dosyanın geldiği İstanbul Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi, geçen hafta yaptığı duruşmada Yargıtay'ın bozma ilamına uymadı. Mahkeme Bozdemir'i yine, "Bilinçli taksirle iki kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Eski kararında direnen yerel mahkeme gerekçeli kararını da açıkladı. Alkollü araç kullanan sanık Emrah Bozdemir'in iki kişinin ölümüne neden olduğu, tam kusurlu olduğu için üst sınıra yakın bir ceza ile cezalandırıldığı hatırlatılan gerekçeli kararda, bu kararın Yargıtay'ın tarafından, "Ölenlerin de kusurlu olduğunu gözetilmeden üst sınırdan hüküm kurulmasının hakkaniyete uygun olmadığı" gerekçesi ile bozulduğu belirtildi. Yargıtay'ın bozma kararından sonra dosyanın yeniden Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği, gelen raporda ölenlere kusur atfedilmediği hatırlatılan gerekçeli kararda, "Sanığın şehir içi hız limitinin çok üzerinde bir hızla önündeki aracı sollamak isterken direksiyon hakimiyetini kaybettiği, ölenlerin kusurunun olmadığı" ifade edildi.

'VERİLECEK CEZALARIN CAYDIRICI OLMASININ...'Sanığın olay sırasında alkollü olduğu, birden fazla kural ihlali yaptığı, birden fazla kişinin ölümüne neden olduğu, bu nedenle hükmün üst sınıra yaklaşılarak kurulduğu belirtilen gerekçeli kararda, "Her ne kadar bozma ilamında fazla ceza tayin edildiği belirtilmiş ise de; mahkememiz bu yöndeki görüşe iştirak etmemiştir. Sanığın oldukça yoğun ve fazla kural ihlaline sebebiyet verdiği görülmüştür. Trafik kazalarının her gün onlarca can kaybına sebep olduğu, yüzlerce kişinin sakat kalmasına yol açtığı, maddi hasarlar nedeniyle milli ekonomiye zarar verdiği, sigorta sektörü dolayısıyla kaza ile hiç ilgisiz üçüncü kişilerin yüksek trafik sigortası primi ödemesine sebebiyet vermesi gibi görünür görünmez birçok olumsuzluğa yol açtığı bilinen bir gerçektir. Kazaların önlenmesinde denetim gibi kurallara uymayan ve kazalara yol açan kişilere verilecek cezaların da caydırıcı olmasının baş etken olduğu yadsınamaz. Bu doğrultuda mahkemelerin adına yargı yetkisini kullandıkları kamu vicdanını tatmin edecek, mağdur ve mağdur yakınlarının acısını bir nebze dindirecek ve en önemlisi de caydırıcılık oluşturacak cezaların verilmesi gerekmektedir" denildi.

YASAL SINIRIN 5 KATI ALKOL KULLANAN SANIĞA ÜST SINIRDAN VERDİĞİ CEZADA DİRENDİ

Sanığın 2.35 promil alkollü araç kullandığı, alkollü araç kullanmanın yasal sınırının 0.50 promil olduğu ifade edilen gerekçeli kararda, "0.50 promilin çok üzerinde, emniyetli şekilde araç kullanma olanağı olmaksızın direksiyon başına geçerek bilinçli taksirle hareket ettiği, alkol oranının yasal sınırın neredeyse 5 katı düzeyinde olması karşısında bilinçli taksir seviyesinin de yüksek olduğu görülmüştür. Tüm bu tespitler ışığında sanığın eyleminin başlangıcından sonucuna kadar seyrettiği süreç, ihlal ettiği kurallar, bilinçli taksir düzeyi, ortaya çıkan somut zarar ve netice, suçun konusunun önemi bir bütün halinde değerlendirildiğinde bilinçli taksir halinde arttırımın teşdiden (üst sınırdan ceza verme) belirlenerek bozma öncesi kararımız gibi sanığın cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.

Sanığın daha önce de alkollü araç kullanma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçları dahil 5 ayrı sabıkasının olması ve bu olaydan dolayı pişmanlığının olmamasını gerekçe gösteren mahkeme, sanık hakkında herhangi bir indirim yapmadı.

Kaynak: DHA

- İstanbul