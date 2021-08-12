Ümraniye'de yaşlı bakım hizmetleri devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ümraniye'de yaşlı bakım hizmetleri devam ediyor

Ümraniye'de yaşlı bakım hizmetleri devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ümraniye Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Yaşlı Bakım Hizmetleri ekipleri Ümraniye'de yaşayan bakıma muhtaç, kimsesi olmayan yaşlılara ev temizliği, kişisel bakım, duygusal ve manevi destek, hastane ve diğer kurumlara refakat ve rapor takibi ile rehabilitasyon...

Ümraniye Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Yaşlı Bakım Hizmetleri ekipleri Ümraniye'de yaşayan bakıma muhtaç, kimsesi olmayan yaşlılara ev temizliği, kişisel bakım, duygusal ve manevi destek, hastane ve diğer kurumlara refakat ve rapor takibi ile rehabilitasyon alanlarında hizmet götürüyor. Öte yandan engelli vatandaşlara haftanın her günü verilen ulaşım hizmeti de devam ediyor.

Ümraniye Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Yaşlı Bakım Hizmetleri ekiplerinin yaşlılar için yaptığı aralıksız hizmetler devam ediyor. Ekipler, Ümraniye'de yaşayan bakıma muhtaç, kimsesi olmayan yaşlılara ev temizliği, kişisel bakım, duygusal ve manevi destek, hastane ve diğer kurumlara refakat ve rapor takibi ile rehabilitasyon alanlarında hizmet götürüyor. Öte yandan engelli vatandaşlara haftanın her günü verilen ulaşım hizmeti de devam ediyor. Daha önce belediye yetkilileri tarafından tahkikat yapılarak engelli aracını kullanmaya uygun bulunan vatandaşların, ihtiyaç duydukları yerlere transferleri özel donanımlı engelli araçları tarafından sağlanıyor.

Yaşlı Bakım Hizmetleri birimi bünyesinde görev yapan sosyal hizmet uzmanları ve profesyonel yaşlı bakım elemanlarından oluşan ekipler, hafta içi mesai saatleri içerisinde ev temizliği, kişisel bakım, sosyal etkinlik, ev ziyaretleri, hastane işlemleri gibi hizmetler veriyor. Ekipler ayrıca, acil durumu olan ve duygusal yönden kendini kötü hisseden yaşlılara da telefon ile 7 gün 24 saat irtibat kurarak destek veriyor. Öte yandan yaşlılara çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenerek sosyalleşmeleri ve hoş vakit geçirmeleri de sağlanıyor.

Yaşlı üyelerin evlerinde şeker ve tansiyon ölçümleri yapılırken, hastane ve hekim randevuları organize edilerek gerektiğinde ulaşım ve refakat hizmeti de veriliyor. Aile hekimlikleri ve eczanelerle iletişim kurularak ihtiyaç duyulduğunda yaşlıların evrakları temin edilerek, gerekli sağlık tesislerine yerleşmeleri sağlanıyor.

Yaşlı Hizmet Birimi'nden hizmet almak isteyen bakıma muhtaç kimsesiz yaşlı vatandaşlar Ümraniye Belediye'sine başvurabiliyorlar. Yaşlılar ayrıca; komşu ve duyarlı vatandaşların Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne ihbarıyla Kaymakamlık Sosyal Yardım Vakfı, Ümraniye Sosyal Hizmet Merkezi, Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi gibi resmi kurumlarda çalışan personelin de Yaşlı Hizmet Birimi'ne yönlendirmesi ve mahalle muhtarlıkları tarafından bildirilmesiyle yapılan değerlendirmelerin ardından bu hizmetlerden yararlanabiliyor. - İSTANBUL

Ümraniye'de yaşlı bakım hizmetleri devam ediyor
Ümraniye'de yaşlı bakım hizmetleri devam ediyor
Ümraniye'de yaşlı bakım hizmetleri devam ediyor
Ümraniye'de yaşlı bakım hizmetleri devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Şimşek Meral Akşener Bülent Tüfenkci Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Berdan Mardini Süreyya Yalçın
Spor Muslera Mete Gazoz Alex Teixeira Rachid Ghezzal Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ümraniye'de yaşlı bakım hizmetleri devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 14:14:29. #1.16#

title