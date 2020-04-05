Ümraniye de yasağa rağmen açık kıraathaneye baskın Ümraniye de yasağa rağmen açık kıraathaneye baskın Kumar oynanıyor ihbarı polisi harekete geçirdi Ümraniye'de polis ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında yasağa rağmen açık olan kıraathaneye baskın yaptı.

Ümraniye de yasağa rağmen açık kıraathaneye baskın

Kumar oynanıyor ihbarı polisi harekete geçirdi

İSTANBUL - Ümraniye'de polis ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında yasağa rağmen açık olan kıraathaneye baskın yaptı. Baskın yapılan kıraathanede bulunan 9 kişinin her birine 789 TL idari para cezası kesildi.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler aldıkları ihbar üzerine Tepeüstü Mahallesi Doğanevler Caddesinde bulunan bir kıraathanenin açık olduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine ekipler kıraathaneye baskın düzenledi. Yapılan baskında iş yerinin açık olduğu ve içerisinde 9 kişinin bulunduğu tespit edildi.

İş yeri sahibi ve 9 şahıs hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesine istinaden her bir şahsa 789 TL tutarında idari para cezası işlemi uygulandı. Şahısların yapılan sorgusunda Adem P. isimli şahsın yoklama kaçağı olduğu anlaşılarak, şahsa konu ile ilgili gerekli tebliğler yapıldı. Ayrıca İlçe zabıta müdürlüğü ekiplerince iş yeri sahibine 3150 TL tutarında idari para cezası uygulanarak iş yeri mühürlendi.

Kaynak: İHA