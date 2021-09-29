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Ümraniye'de yapımı süren İstanbul Finans Merkezinde çıkan yangın söndürüldü

AA / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel
Ümraniye'de yapımı süren İstanbul Finans Merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Ümraniye'de inşaat halindeki İstanbul Uluslararası Finans Merkezindeki bir binada çıkan yangın söndürüldü.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de inşaat halindeki İstanbul Uluslararası Finans Merkezindeki bir binada çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, yapımı süren İstanbul Uluslararası Finans Merkezinde bulunan bir binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Buradaki inşaat malzemelerinden kaynaklandığı belirtilen yangın, olay yerine giden Ümraniye ve Ünalan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın nedeniyle küçük çapta hasar oluştu.

AA / Şükrü Gündüz - Son Dakika Haberleri
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