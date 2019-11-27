Ümraniye'de yangın paniği: yoğun duman nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı aktüel görüntü
ÜMRANİYE'DE YANGIN PANİĞİ: YOĞUN DUMAN NEDENİYLE MAHSUR KALANLAR KURTARILDI (2) aktüel görüntüCengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA - ÜMRANİYE'de 6 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı.
27.11.2019 19:04 | Son Güncelleme: 27.11.2019 19:12
ÜMRANİYE'DE YANGIN PANİĞİ: YOĞUN DUMAN NEDENİYLE MAHSUR KALANLAR KURTARILDI (2) aktüel görüntü
Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA - ÜMRANİYE'de 6 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle üst kattakiler mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalanları merdivenle kurtardı.
Kaynak: DHA
Haber Videosu: Ümraniye'de yangın paniği: yoğun duman nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı aktüel görüntü