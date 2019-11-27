Ümraniye'de yangın paniği: yoğun duman nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı aktüel görüntü
Haberler » Güncel » Ümraniye'de yangın paniği: yoğun duman nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı aktüel görüntü - Haber

Ümraniye'de yangın paniği: yoğun duman nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı aktüel görüntü

ÜMRANİYE'DE YANGIN PANİĞİ: YOĞUN DUMAN NEDENİYLE MAHSUR KALANLAR KURTARILDI (2) aktüel görüntüCengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA - ÜMRANİYE'de 6 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı.

27.11.2019 19:04 | Son Güncelleme: 27.11.2019 19:12
Ümraniye'de yangın paniği: yoğun duman nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı aktüel görüntü

ÜMRANİYE'DE YANGIN PANİĞİ: YOĞUN DUMAN NEDENİYLE MAHSUR KALANLAR KURTARILDI (2) aktüel görüntü

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - - ÜMRANİYE'de 6 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle üst kattakiler mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalanları merdivenle kurtardı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Ümraniye'de yangın paniği: yoğun duman nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı aktüel görüntü
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et