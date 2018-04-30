Ümraniye'de Yangın - İstanbul

Ümraniye'de bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Aşağı Dudullu Mahallesi Kaptanı Derya Sokak'ta pimapen üretimi ve depolama alanı alarak kullanılan yaklaşık 2 bin metrekare alandaki iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin alevleri fark etmesi üzerine durum itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Kısa sürede büyüyen ve iş yerinin büyük bir kısmını kaplayan alevleri kontrol altına almak için çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.