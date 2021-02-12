Ümraniye'de yangın
12.02.2021 17:37 | Son Güncelleme: 12.02.2021 17:40
Ümraniye'de bir binanın çatı katında çıkan yangı, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ümraniye'de bir binanın çatı katında çıkan yangı, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Aşağı Dudullu Mahallesi Bostan Sokak'ta 4 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan