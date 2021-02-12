Ümraniye'de yangın
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Ümraniye'de yangın

12.02.2021 17:37 | Son Güncelleme: 12.02.2021 17:40
Ümraniye'de yangın

Ümraniye'de bir binanın çatı katında çıkan yangı, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ümraniye'de bir binanın çatı katında çıkan yangı, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aşağı Dudullu Mahallesi Bostan Sokak'ta 4 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan

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