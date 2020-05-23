ÜMRANİYE'DE YANAN İŞÇİ KONTEYNERİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - ÜMRANİYE'DE YANAN İŞÇİ KONTEYNERİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (gündüz görüntüleriyle)-Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/ İSTANBUL(DHA)-ÜMRANİYE'de inşaat alanında işçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı.

ÜMRANİYE'DE YANAN İŞÇİ KONTEYNERİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (gündüz görüntüleriyle)-

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/ İSTANBUL(DHA)-ÜMRANİYE'de inşaat alanında işçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, iki saatlik uğraş sonucu kontrol altına alınırken 5 kişi dumandan etkilendi. İçeride kalan 1 işçi ise hayatını kaybetti. Yanan konteyner gündüz havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA