Ümraniye'de Yakıt Tankı Yangını
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Ümraniye'de Yakıt Tankı Yangını

Ümraniye'de Yakıt Tankı Yangını
Habermetre - Haberler | Toplum

Ümraniye Çakmak Mahallesi Abant Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın giriş katındaki fuel oil yakıt tankında yangın meydana geldi.

Ümraniye Çakmak Mahallesi Abant Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın giriş katındaki fuel oil yakıt tankında yangın meydana geldi. Saat 16: 11 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Ümraniye İtfaiye ekibimiz sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekibimizin çalılşmaları sonucu yangın söndürüldü.

Madii hasarın meydana geldiği olayda yaralı ve can kaybı yaşanmadı.

Kaynak: Habermetre

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