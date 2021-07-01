Son dakika haber: Ümraniye'de yakınlarının haber alamadığı kişi asansör boşluğunda ölü bulundu

Son dakika haberine göre Murat KORKMAZ / ÜMRANİYE'de yakınlarının bir gündür haber alamadığı Yıldırım Polat'ın (35) cansız bedeni sahibi olduğu koltuk üretilen işyerinin asansör boşluğunda bulundu.

Murat KORKMAZ/ ÜMRANİYE'de yakınlarının bir gündür haber alamadığı Yıldırım Polat'ın (35) cansız bedeni sahibi olduğu koltuk üretilen işyerinin asansör boşluğunda bulundu.

Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi Çilekli Sokak'ta bulunan koltuk üretilen iş yerinin sahibi 35 yaşındaki Yıldırım Polat'tan yakınları bir gündür haber alamadı. İşçiler bu akşam saat 18.00 sıralarında işyerinin asansör boşluğunda hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Durum, polis, itfaiye, sağlık ekiplerine bildirildi. Sağlık ekipleri asansör boşluğundaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından, itfaiye ekipleri cesedi çıkardı. Polis ekipleri hayatını kaybeden kişinin iş yeri sahibi Yıldırım Polat olduğunu tespit etti. Ceset çıkarılırken, bazı yakınları fenalık geçirdi. Yıldırım Polat'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı