Ümraniye'de vatandaşlar Kudüs'e destek için konvoy yaptı

Ümraniye Adem Yavuz Mahallesi'nde vatandaşlar Filistin'e destek vermek amacıyla araçlarıyla konvoy yaptı.

Ümraniye Adem Yavuz Mahallesi'nde vatandaşlar Filistin'e destek vermek amacıyla araçlarıyla konvoy yaptı. Araçları ile konvoy yapan vatandaşlar İstiklal Marşı okudu. İsrail'in Filistin'de yaptığı insanlık dışı uygulamaları protesto ettiler.

İşgalci İsrail ordusunun Kudüs'te yaptığı katliamlara dikkat çekmek ve Filistin'e destek vermek amacı ile Ümraniye'de Filistin'e destek konvoyu oluşturuldu. Adem Yavuz Mahallesi'nde başlayan Filistin'e destek konvoyu, Ümraniye'nin diğer mahallelerinde dolaştıktan sonra tekrar Adem Yavuz mahallesine yöneldi. Adem Yavuz Mahallesi'nde yolu kapatan vatandaşlar İstiklal marşı okudu. Tekbir getirerek Filistin'e destek verdiler. Filistin için yapılan destek konvoyu, İstiklal Marşının okunmasının ardından sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı