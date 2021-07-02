Ümraniye'de üzerinde iş makinesi taşıyan tır elektrik tellerini kopardı
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Ümraniye'de üzerinde iş makinesi taşıyan tır elektrik tellerini kopardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ümraniye'de üzerinde iş makinesi taşıyan tır önce bir marketin reklam amaçlı astığı bayrakları kopardı.

Ümraniye'de üzerinde iş makinesi taşıyan tır önce bir marketin reklam amaçlı astığı bayrakları kopardı. Daha sonra ise yol üzerinde bulunan elektrik hatlarını kopardı. Yaşanan olayda iki elektrik direği yerinden çıkarak yola devrildi.

Olay, 23.30 sıralarında Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi Yeşildere Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 VR 8377 plakalı tır, caddede seyir halinde ilerlerken tırın üzerinde bulunan iş makinesi bir marketin reklam amaçlı astığı bayraklara takıldı. Bayrakları fark edemeyen tır sürücüsü yoluna devam etti. Yaklaşık 100 metre ilerleyen tır sürücüsü sokak üzerinde bulunan elektrik hattını boydan boya kopardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye, polis ve Elektrik ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken olay yerine gelen elektrik ekipleri, kopan teller nedeniyle mahalledeki elektriği kesti.

Devrilen elektrik direklerinde yangın çıktı

Kopan elektrik telleri nedeniyle kısa süreli yangın çıktı. Tır sürücüsü kamu malına zarar vermek suçundan ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kopan teller nedeniyle mahalle karanlığa büründü

Kopan teller ve devrilen elektrik direkleri nedeniyle bölgede elektrik kesintisi yaşandı. Ekipler, kopan teller nedeniyle elektriğin kesildiği bölgede hasarı gidermek için çalışma başlattı.

Mahalle sakini Furgut Aktaş," Evin arkasında çay içiyorduk. Bir ses geldi. Sese gelip baktığımızda kamyon ipleri, elektrik hatlarını koparmış. Şoför durmuştu zaten Alt tarafta bulunan direklerde yangın çıktı. Allah korudu kimse yoktu. Elektrik hatlarını kopardı direkleri devirdi. Elektrikler gitti. başka bir şey oldu mu bilmiyorum . Aşağı taraflarda maddi hasar oldu mu bilmiyorum. bizim burada arabalar vardı ama herhangi bir maddi hasar olmadı şimdilik böyle biliyorum dedi. " - İSTANBUL

Ümraniye'de üzerinde iş makinesi taşıyan tır elektrik tellerini kopardı
Ümraniye'de üzerinde iş makinesi taşıyan tır elektrik tellerini kopardı
Ümraniye'de üzerinde iş makinesi taşıyan tır elektrik tellerini kopardı
Ümraniye'de üzerinde iş makinesi taşıyan tır elektrik tellerini kopardı
Ümraniye'de üzerinde iş makinesi taşıyan tır elektrik tellerini kopardı
Ümraniye'de üzerinde iş makinesi taşıyan tır elektrik tellerini kopardı
Ümraniye'de üzerinde iş makinesi taşıyan tır elektrik tellerini kopardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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