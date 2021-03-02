Ümraniye'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle bir kişi yakalandı
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Ümraniye'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle bir kişi yakalandı

02.03.2021 22:58 | Son Güncelleme: 02.03.2021 23:03

Ümraniye'de, uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.

Ümraniye'de, uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, emniyet ekipleri, uyuşturucu madde imal edildiği ve satış yapıldığı belirlenen Hekimbaşı Mahallesi'ndeki bir eve bakın düzenledi.

Evdeki O.İ. adlı şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada yaklaşık 750 gram esrar bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.

Ümraniye'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle bir kişi yakalandı
Ümraniye'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle bir kişi yakalandı
Ümraniye'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle bir kişi yakalandı
Ümraniye'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle bir kişi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu

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