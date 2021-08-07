Ümraniye'de uyuşturucu bağımlısı şahıs apartmanın çatısını yaktı
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Ümraniye'de uyuşturucu bağımlısı şahıs apartmanın çatısını yaktı

Ümraniye'de uyuşturucu bağımlısı şahıs apartmanın çatısını yaktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ümraniye'de uyuşturucu bağımlısı bir genç yaşadığı binanın çatısını yaktı, ardından olay yerinden kaçtı.

Ümraniye'de uyuşturucu bağımlısı bir genç yaşadığı binanın çatısını yaktı, ardından olay yerinden kaçtı. Binanın çatısının alev alev yandığı anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay, Ümraniye Tavukçuyolu Caddesi'nde 18.40 sularında meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı ev sahibi genç, yaşadığı binanın çatısını yakarak olay yerinden kaçtı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı sardı. Çatısı alev alev yanan bina sakinleri kendilerini dışarı atarak kurtardı. Bina sakinlerinin iddiasına göre, uyuşturucu bağımlısı şahıs daha önceden de babasının evini yakarak kaçtı. Bina sakinleri şikayetçi olduğunu ancak bir sonuç çıkmadığını ifade etti. Hasan şimşek, "İki ay önce de zaten binayı yaktı. Yakacağımı söylüyorum, dedi. Yani tehdit edip duruyordu sürekli. Bize garezi var herhalde. Bugün de çatıyı yakarken 'hepiniz yanın şerefsizler, geberin gidin buradan' dedi. Yaktı, çıktı, gitti. Uyuşturucu bağımlısı zaten madde kullanıyor. Biz şikayetçiyiz bir an önce bulunup adalete teslim edilmesini istiyoruz. Kendi ev sahibi, kendi babasının evini yaktı, iki ay önce, bu sefer de çatıyı yaktı komple. İki üç gün önceden bir sistem kurmuştu çatıya. Bugün de yaktı" dedi.

Öte yandan binanın çatısının alev alev yandığı anlar kameraya yansıdı.

(Cüneyt Sevindik - Furkan Çon/İHA)

Ümraniye'de uyuşturucu bağımlısı şahıs apartmanın çatısını yaktı
Ümraniye'de uyuşturucu bağımlısı şahıs apartmanın çatısını yaktı
Ümraniye'de uyuşturucu bağımlısı şahıs apartmanın çatısını yaktı
Ümraniye'de uyuşturucu bağımlısı şahıs apartmanın çatısını yaktı
Ümraniye'de uyuşturucu bağımlısı şahıs apartmanın çatısını yaktı
Ümraniye'de uyuşturucu bağımlısı şahıs apartmanın çatısını yaktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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