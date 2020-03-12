Ümraniye'de ürün fiyatlarına denetim Ümraniye Belediyesi ekipleri, yeni tip koronovirüsü (Kovid-19) bahane ederek fiyat artışı yapan işletmelere fırsat vermemek için denetimlerini arttırdı.

Ümraniye Belediyesi ekipleri, yeni tip koronovirüsü (Kovid-19) bahane ederek fiyat artışı yapan işletmelere fırsat vermemek için denetimlerini arttırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, başta temizlik ürünü satan firmalar olmak üzere çok sayıda markette denetim yaptı. Ayrıca ilçedeki led ekranlardan yapılan duyurularla da vatandaşların fahiş fiyat uygulayan iş yerlerini bildirilmesi istendi.



Ekipler gün boyunca farklı işletmelere girerek reyonları tek tek inceledi. Reyonlardaki ürünlerin fiyatlarını kontrol ederek önceki fiyatları ile karşılaştıran ekipler, kasadan da aynı ürünleri geçerek fiyat değişikliği olup olmadığını kontrol etti.

Zabıta ekipleri, bazı marketlerdeki unlu mamul ile et ve süt ürünlerinin satıldığı reyonlara da giderek, buradaki görevlilerin maske ile eldiven kullanıp kullanmadığına baktı. Maske kullanmayan görevliler tek tek uyarıldı.



Denetimlerle ilgili bilgi veren zabıta memuru Makbule Sönmez, "6502 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu gereği Kovid-19'dan dolayı vatandaşımızın mağdur edilmemesi için fiyat denetimlerini yapıyoruz. Şu ana kadar bir olumsuzluğa rastlamadık ama Ümraniye Belediyesi olarak bu denetimlerimizi devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA