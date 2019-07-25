Ümraniye'de trafikte tekme tokat kavga kamerada

Vatandaştan kavga edenlere "medeni olun" tepkisi

İSTANBUL - Ümraniye'de trafikte kavga eden iki şahıs tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. Vatandaşlar kavga eden şahısları ayırmakta güçlük çekerken bir kadın da 'medeni olun' diyerek kavga edenlere tepki gösterdi. Kavga anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ümraniye Tavukçuyolu Caddesi üzerinde yol verme tartışması sebebiyle iki şahıs birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavga eden şahısları çevredeki vatandaşlar ayırmakta hayli güçlük çekti. O sırada bir kadın ise 'sizin yüzünüzden geç kalıyorum, medeni olun' diyerek kavga eden şahıslara tepki gösterdi. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu. Şahıslar araçlarına binerek oradan uzaklaştılar.

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kavga eden şahıslar birbirlerine saldırıyorlar. Araya giren vatandaşlar kavgayı ayırıyor. Bir kadın da kavga edenlere tepki gösteriyor.

Kaynak: İHA