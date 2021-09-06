Ümraniye'de trafik kazası: 6 yaralı
Ümraniye TEM Bağlantı Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Ümraniye TEM Bağlantı Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, E.G. yönetiminde ki 34 LAM 771 servis aracıyla 34 VM 1355 plakalı otomobil çarpıştı.
Serviste bulunan Ö.Ş., A.E., K.A., S.B. ve G.N. hastaneye kaldırılırken, E.G. sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Trafik yoğunluğu, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz