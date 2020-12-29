Ümraniye'de trafik kazası : 1 ölü, 1 yaralı
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Ümraniye'de trafik kazası : 1 ölü, 1 yaralı

29.12.2020 23:01 | Son Güncelleme: 29.12.2020 23:05
Ümraniye'de trafik kazası : 1 ölü, 1 yaralı

Ümraniye'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 1 kişi de yaralandı.

Ümraniye'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 1 kişi de yaralandı.

Dudullu OSB NATO Yolu Caddesi'nde Gündüz Azizoğlu'nun kullandığı 41 AFY 644 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, kazada araçta sıkışan Gündüz Azizoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekiplerince aracından çıkartılan Azizoğlu'nun cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kazada araçta bulunan Uğur Çavuş da yaralandı. Çavuş, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan

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