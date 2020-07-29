Ümraniye'de trafiği kilitleyen yangın
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Ümraniye'de trafiği kilitleyen yangın

Ümraniye'de trafiği kilitleyen yangın Ümraniye mevkii 15 Temmuz istikameti karayolu kenarındaki ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

29.07.2020 19:13 | Son Güncelleme: 29.07.2020 21:31

Ümraniye'de trafiği kilitleyen yangın

İSTANBUL - Ümraniye mevkii 15 Temmuz istikameti karayolu kenarındaki ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle karayolunu kaplayan duman trafiği durma noktasına getirdi.

Ümraniye Esenler Mevkii karayolu kenarında ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın büyümesiyle Karayolunda sürücüler ilerlemekte zorluk çekerken trafik durma noktasına geldi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken çevrede büyük panik yaşandı.

Polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle çalışma başlattı.

Ümraniye'de trafiği kilitleyen yangın

Kaynak: İHA

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