ÜMRANİYE'DE TOPLU TAŞIMADA MASKE DENETİMİ
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ÜMRANİYE'DE TOPLU TAŞIMADA MASKE DENETİMİ

ÜMRANİYE'de trafik polisleri koronavirüs tedbirleri kapsamında durdurdukları minibüs ve otobüslerdeki maske denetimi yaptı.

ÜMRANİYE'DE TOPLU TAŞIMADA MASKE DENETİMİ
18.06.2020 09:44 | Son Güncelleme: 18.06.2020 10:01
ÜMRANİYE'de trafik polisleri koronavirüs tedbirleri kapsamında durdurdukları minibüs ve otobüslerdeki  maske denetimi yaptı. Vatandaşların maske taktıkları görülürken, ekipler yolcualara bilgilendirme yaptı. 

İstanbul Valiliği ve İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararla İstanbul'da maske takma zorunluluğu getirildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, Ümraniye Alemdağ Caddesi üzerinde  minibüslere ve otobüslerinde maske denetimi yaptı. Denetimlerde yolcuların maske takıp takmadıkları kontrol edildi. Trafik ekipleri otobüslere binerek yolculara bilgilendirme yaptı. Toplu taşımayı kullanan yolcuların maske ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

Görüntü dökümü:

-----------------------Trafik ekiplerinden görüntü-Otobüs ve minibüslerin durdurulması-Maske kontrolü-Bilgilendirme konuşmasa yapması-Maske takan yolculardan görüntü-Sürücü ile röp-Genel ve detay görüntüler

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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