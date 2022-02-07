ÜMRANİYE'DE TIR'DA 2 BİN 640 ŞİŞE SAHTE İÇKİ YAKALANDI - Haberler
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ÜMRANİYE'DE TIR'DA 2 BİN 640 ŞİŞE SAHTE İÇKİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ÜMRANİYE'de polisin durdurduğu TIR'da 2 bin 640 şişe sahte içki ele geçirdi.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (DHA) - ÜMRANİYE'de polisin durdurduğu TIR'da 2 bin 640 şişe sahte içki ele geçirdi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün Ümraniye'de şüphelendikleri TIR'ı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 2 bin 640 şişe sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. TIR'daki kolilenmiş içki şişeleri forkliftle araçlarıyla indirildi.

ÜMRANİYE'DE TIR'DA 2 BİN 640 ŞİŞE SAHTE İÇKİ YAKALANDI

ÜMRANİYE'DE TIR'DA 2 BİN 640 ŞİŞE SAHTE İÇKİ YAKALANDI

ÜMRANİYE'DE TIR'DA 2 BİN 640 ŞİŞE SAHTE İÇKİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Kaçakçılık, İstanbul, Ümraniye, Güncel, Haber

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