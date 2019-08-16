ÜMRANİYE'DE TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN

ÜMRANİYE'DE TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ / İstanbul DHA ÜMRANİYE'DE 4 katlı bir binanın 4'cü katındaki tekstil atölyesinde yangın çıktı.

16.08.2019 16:51
ÜMRANİYE'DE TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/ İstanbul DHA 
ÜMRANİYE'DE 4 katlı bir binanın 4'cü katındaki tekstil atölyesinde yangın çıktı. 
Yangın saat 15.30 sularında Ümraniye Koç Yiğit Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı bir binanın 4'cü katındaki tekstil atölyesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay, yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi, binanın elektrik ve doğalgazı kesildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın kısa sürede söndürüldü. Tekstil atölyesinin bayram tatilinde olması nedeniyle yangında ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. 

Görüntü Dökümü:
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-İtfaiye ekipleri müdahalesi
-Detaylar 


 


Kaynak: DHA
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