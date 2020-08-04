Ümraniye'de taksi takla attı: 1 yaralı Ümraniye'de taksi takla attı: 1 yaralı Ümraniye Küçüksu Caddesi Şile Yolu sapağında bir ticari taksi direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı.

Ümraniye'de taksi takla attı: 1 yaralı

İSTANBUL - Ümraniye Küçüksu Caddesi Şile Yolu sapağında bir ticari taksi direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Takla atan aracın içinde sıkışan şoför İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 00.00 sıralarında Ümraniye Küçüksu Caddesi Şile Yolu sapağında meydana geldi. Küçüksu Caddesi üzerinde Emre Subaşı idaresinde bulunan plakalı araç direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıkmasıyla takla attı. Takla atan aracın içinde ise şoför sıkıştı. Durumun itfaiye, emniyet ve sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine İtfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen emniyet ekipleri yolu trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerininde olay yerine gelmesiyle araç içinde sıkışıp yaralanan Emre Subaşı çıkartılarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Daha sonrasında olay yerine gelen ticari taksi şoförünün arkadaşları takla atan aracı çevirerek çekici yardımı ile kaldırdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA