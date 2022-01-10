Ümraniye'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
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Ümraniye'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

AA / Alptekin Soykan - Haberler | Güncel

Ümraniye'de takla atan otomobilde sıkışan sürücü yaralandı.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de takla atan otomobilde sıkışan sürücü yaralandı.

Armağanevler Mahallesi, Akdeniz Caddesi'nde Semih P'nin kullandığı 06 BFS 536 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjde bulunan ağaç ve aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla atarak ters döndü.

Araçta sıkışan sürücü Semih P. olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından otomobilden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Polis memuru olduğu bildirilen Semih P.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ümraniye'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Ümraniye'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Ümraniye'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

AA / Alptekin Soykan - Son Dakika Haberleri

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