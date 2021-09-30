ÜMRANİYE'DE SÜRÜCÜSÜNÜN NAVİGASYONA UYARAK MERDİVENLİ SOKAĞA GİRDİĞİ OTOMOBİL TAKLA ATTI - Haberler
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ÜMRANİYE'DE SÜRÜCÜSÜNÜN NAVİGASYONA UYARAK MERDİVENLİ SOKAĞA GİRDİĞİ OTOMOBİL TAKLA ATTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAÜmraniye'de, sürücüsünün navigasyon uygulamasına uyarak merdiven bulunan sokağa girdiği otomobil, takla attı.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (DHA) - Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Ümraniye'de, sürücüsünün navigasyon uygulamasına uyarak merdiven bulunan sokağa girdiği otomobil, takla attı. Sürücü, şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Armağanevler Mahallesi Gürsel Sokak'ta meydana geldi. Osman Karaoğlan, 41 EJ 310 plakalı otomobiliyle ilerlediği sırada cep telefonundaki navigasyon uygulamasının yönlendirmesiyle yol olarak görünen Başak Sokak'a girdi. Sokaktaki merdivenleri fark edemeyen Osman Karaoğlan'ın kullandığı otomobil, taklalar atarak duvara çarptı. Karaoğlan şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.

Yaşadıklarını anlatan sürücü Osman Karaoğlan, "Üst sokaktan gelirken navigasyon bana sağa dönüş gösterdi. Yani burayı yol olarak gösterdi. Ben de sağa döndüm. Döndükten sonra merdivenli bir yol görüyorsunuz zaten burası. Takla ata ata aracımla beraber inmeye başladım. En son duvara çarpıp durdum. Aracın içinde kafamı korudum bir şey olmasın diye. Sonra camdan çıkmaya çalıştım kendi başıma. Allah'a şükür burnum kanamadan çıktım. Ama sokak olarak gözüküyordu. Herhangi bir girilmez ibaresi de yok" dedi.

ÜMRANİYE'DE SÜRÜCÜSÜNÜN NAVİGASYONA UYARAK MERDİVENLİ SOKAĞA GİRDİĞİ OTOMOBİL TAKLA ATTI

ÜMRANİYE'DE SÜRÜCÜSÜNÜN NAVİGASYONA UYARAK MERDİVENLİ SOKAĞA GİRDİĞİ OTOMOBİL TAKLA ATTI

ÜMRANİYE'DE SÜRÜCÜSÜNÜN NAVİGASYONA UYARAK MERDİVENLİ SOKAĞA GİRDİĞİ OTOMOBİL TAKLA ATTI

ÜMRANİYE'DE SÜRÜCÜSÜNÜN NAVİGASYONA UYARAK MERDİVENLİ SOKAĞA GİRDİĞİ OTOMOBİL TAKLA ATTI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: ÜMRANİYE'DE SÜRÜCÜSÜNÜN NAVİGASYONA UYARAK MERDİVENLİ SOKAĞA GİRDİĞİ OTOMOBİL TAKLA ATTI - Haberler
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