Ümraniye'de sürücü kursu minibüsü yandı
İstanbul DHAÜMRANİYE'de park halindeki sürücü kursu minibüsü yandı.
18.02.2020 13:05 | Son Güncelleme: 18.02.2020 13:10
İstanbul DHA
ÜMRANİYE'de park halindeki sürücü kursu minibüsü yandı.
Ümraniye İstiklal Mahallesi Gelibolu Caddesi'nde park halindeki minibüs henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Sürücü kursuna ait minibüs bir anda alevler içinde kaldı. Mahallede panik yaşanırken yangını itfaiye kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası minibüs kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: DHA