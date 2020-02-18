Ümraniye'de sürücü kursu minibüsü yandı
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Ümraniye'de sürücü kursu minibüsü yandı

İstanbul DHAÜMRANİYE'de park halindeki sürücü kursu minibüsü yandı.

18.02.2020 13:05 | Son Güncelleme: 18.02.2020 13:10
Ümraniye'de sürücü kursu minibüsü yandı

DHA

'de park halindeki sürücü kursu minibüsü yandı.

İstiklal Mahallesi Gelibolu Caddesi'nde park halindeki minibüs henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Sürücü kursuna ait minibüs bir anda alevler içinde kaldı. Mahallede panik yaşanırken yangını itfaiye kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası minibüs kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Ümraniye'de sürücü kursu minibüsü yandı
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