Ümraniye'de sürücü kursu minibüsü yandı
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Ümraniye'de sürücü kursu minibüsü yandı

ÜMRANİYE'de park halindeki bir sürücü kursuna ait midibüs alev alev yandı.

18.02.2020 12:37 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:37
Ümraniye'de sürücü kursu minibüsü yandı
ÜMRANİYE'de park halindeki bir sürücü kursuna ait midibüs alev alev yandı. Çevrede paniğe neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, midibüs kullanılamaz hale geldi.

İstiklal Mahallesi Gelibolu Caddesi üzerinde park halindeki bir sürücü kursuna ait midibüsten, saat 11.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Yangını gören vatandaşlar itfiaye ve polis ekiplerine verdi. Midibüsün yanında araçlarını daha uzağa çekti. Polis ekipleri çevre güvenliğini alarak itfaiye ekiplerinin gelmesi beklendi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken midibüs kullanılamaz hale geldi.

Bazı görgü  tanıkları "Alevler yükselmeye başladı bir anda.Yanındaki arabaları  çektik,itfaiye ekipleri yangını söndürdü" diye konuştu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor


- İstanbul
Kaynak: DHA
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