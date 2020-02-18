ÜMRANİYE'DE SÜRÜCÜ KURSU MİNİBÜSÜ YANDI
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ÜMRANİYE'DE SÜRÜCÜ KURSU MİNİBÜSÜ YANDI

İstanbul DHAÜMRANİYE'de park halindeki sürücü kursu minibüsü yandı.

18.02.2020 12:14 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:14
ÜMRANİYE'DE SÜRÜCÜ KURSU MİNİBÜSÜ YANDI

DHA

'de park halindeki sürücü kursu minibüsü yandı.

İstiklal Mahallesi Gelibolu Caddesi'nde park halindeki minibüs henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Sürücü kursuna ait minibüs bir anda alevler içinde kaldı. Mahallede panik yaşanırken yangını itfaiye kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası minibüs kullanılmaz hale geldi.

Görüntü Dökümü:

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-Alev alev yanan minibüs

-İtfaiyenin müdahalesi

-Yanan minibüs


Kaynak: DHA
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