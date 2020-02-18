ÜMRANİYE'DE SÜRÜCÜ KURSU MİNİBÜSÜ YANDI

18.02.2020 12:14 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:14

İstanbul DHA

ÜMRANİYE'de park halindeki sürücü kursu minibüsü yandı.

Ümraniye İstiklal Mahallesi Gelibolu Caddesi'nde park halindeki minibüs henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Sürücü kursuna ait minibüs bir anda alevler içinde kaldı. Mahallede panik yaşanırken yangını itfaiye kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası minibüs kullanılmaz hale geldi.

Görüntü Dökümü:

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-Alev alev yanan minibüs

-İtfaiyenin müdahalesi

-Yanan minibüs

Kaynak: DHA