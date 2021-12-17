Ümraniye'de stokçulara yönelik denetim yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ümraniye'de stokçulara yönelik denetim yapıldı

Ümraniye'de stokçulara yönelik denetim yapıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ümraniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki denetimlerini sıkılaştırdı.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (DHA) - Ümraniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki denetimlerini sıkılaştırdı. Ekipler, marketleri ve toptancıları denetleyerek; satıştan kaçınan ve depolarda ürün stoğu yapan fırsatçılara imkan vermemek için denetimlerini arttırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Önüne gelen zam üstüne zam yapıyor. Bu stokçulara ve zam fırsatçılarına gereken cevabı vereceğiz. Belediye Başkanları Zabıta Müdürlüklerini harekete geçirmeli ve denetimler artırılmalı" sözlerinin ardından Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın talimatıyla ekipler harekete geçti.

TÜM ÜRÜNLER A'DAN Z'YE DENETLENİYOR, FİYATLAR KARŞILAŞTIRILIYOR

Denetimlerde ekipler, ürünlere gelişi güzel fiyat verilip verilmediğini denetledi. Tüm ürünleri A'dan Z'ye inceleyen ekipler, aldıkları ürünleri marketin kasasına götürerek fiyat karşılaştırması yaptı. Yapılan denetimlerde stokçuluk ve fiyatlarda fırsatçılık yapanlar hakkında tespit tutanak evrakı düzenlenerek Tüketici İl Müdürlüğü'ne gönderildi. Ayrıca ürün stoğunun önüne geçilmesi için depolarda da denetim yapıldı.


Ümraniye'de stokçulara yönelik denetim yapıldı

Ümraniye'de stokçulara yönelik denetim yapıldı

Ümraniye'de stokçulara yönelik denetim yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Ghazouani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Ghazouani ile görüştü

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Touadera ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Touadera ile görüştü

 Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Yıldız Hamidiye Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Yıldız Hamidiye Camisi'nde kıldı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title