Ümraniye'de Sosyal Marketler Yüzleri Güldürüyor

Ümraniye Belediyesi'nin ilçede yaşayan dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla hayat geçirdiği sosyal market projesi, yüzleri güldürmeye devam ediyor. Belediyenin verdiği sosyal kartla bir ayda yaklaşık 2 bin 500 vatandaş, bu hizmetten ücretsiz yararlanıyor.

Ümraniye Belediyesi, ilçede yaşayan dar gelirli ailelere 14 yıldır düzenli olarak gıda ve giyim yardımı yapıyor.Bu kapsamda belediyenin verdiği sosyal destek kartı ile ayda ortalama 2 bin 500 kişi sosyal marketlerden dilediklerince alışveriş yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

ilçedeki dar gelirli ailelerin rahatlıkla alışveriş yaptıkları sosyal marketler, her ay binlerce vatandaş tarafından ziyaret ediliyor. Ümraniye Belediyesi tarafından verilen sosyal destek kartı ile ayda ortalama 2 bin 500 kişi; akla gelebilecek her türlü gıda malzemesinin yer aldığı 84 ürün, 42 temizlik ürünü ile yetişkin, genç ve çocuk giyim eşyasından oluşan bir çok ürünü ücretsiz olarak alabiliyor.

Ümraniye'nin 3'üncü sosyal marketi çok yakında

İnsan odaklı çalışmalarına öncelik veren ve bu konuda başarılı işlere imza atan Ümraniye Belediyesi, modern ve işlevsel mimarisiyle dikkat çeken 3'üncü Sosyal Market, Sosyal Hizmet Birimleri ve Spor Kompleksi yapımının sonuna geldi. İstiklal Mahallesi'ne yapılan sosyal market 3 bin 40 metrekare kapalı alanda; 1 bodrum, 1 zemin, 2 normal ve 1 çatı katı olmak üzere, toplamda 5 kat olarak tasarlandı ve 4 buçuk metre kat yükseklikleri ile ferah hacimlere sahip. Binada; rezerv ve depolama alanları, lojistik merkez ile bir de geniş market alanı bulunacak. Ayrıca binanın 2 katında, spor salonu olarak kullanılmak üzere, çeşitli sporların yapılabileceği geniş alanlar yer alıyor. - İSTANBUL