ÜMRANİYE'DE SOPALI YOL VERME KAVGASI KAMERADA
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ÜMRANİYE'DE SOPALI YOL VERME KAVGASI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÜMRANİYE'DE SOPALI YOL VERME KAVGASI KAMERADAAli Kerem BENGİ ÜMRANİYE'de trafikte yol verme nedeniyle başlayan tartışma sopalı kavgaya dönüştü.

ÜMRANİYE'DE SOPALI YOL VERME KAVGASI KAMERADA

Ali Kerem BENGİ ÜMRANİYE'de trafikte yol verme nedeniyle başlayan tartışma sopalı kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ümraniye, Küçüksu Caddesi'nde dün öğle saatlerinde otomobil sürücüsü ile kamyonet şoförü arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kamyonet şoförü, elindeki sopayla karşı tarafa vurmaya başladı. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Aldığı sopa darbeleriyle yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Trafikteki sopalı kavga cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

ÜMRANİYE'DE SOPALI YOL VERME KAVGASI KAMERADA
ÜMRANİYE'DE SOPALI YOL VERME KAVGASI KAMERADA
ÜMRANİYE'DE SOPALI YOL VERME KAVGASI KAMERADA
ÜMRANİYE'DE SOPALI YOL VERME KAVGASI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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