Ümraniye'de sokak hayvanları için tam donanımlı hayvan ambulansı hizmete girdi Ümraniye Belediyesi, acil müdahale gerektiren sokak hayvanları için tam donanımlı hayvan ambulansını hizmete aldı.

Ümraniye Belediyesi, acil müdahale gerektiren sokak hayvanları için tam donanımlı hayvan ambulansını hizmete aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekleyen Ümraniye Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, hayvan ambulansı ile yaralı ve hasta hayvanlara müdahale ediyor.

Ekipler, bildirilmesi üzerine hayvansever Nurgül Yıldırım'ın bulduğu yavru kedi için yola çıktı. Ağır hasta olan yavru kediyi apartmandan indiren Nurgül Yıldırım'ın eşi, kedinin başından bir an olsun ayrılmadı. Kediyi okşayan hayvansever, ambulans geldikten sonra yavru kediyi görevlilere teslim etti.

Kediyi alan veteriner hekim Sena Erkınay, ilk müdahaleyi ambulansın içerisinde yaptı. Kediyi tedavi eden ekipler, kedinin sağlık durumu ile ilgili de hayvanseverlere bilgi verdi. Sağlık durumu ağır olan yavru kedinin dışında 3 yavru kedi daha hayvansever Nurgül Yıldırım ve eşinden teslim alındı. Yavru kediler ilk müdahalenin ardından hayvan ambulansı ile hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezine götürüldü. Kedilerin tedavisi burada devam etti.

Yavru kedinin sağlık durumu ile ilgili bilgi veren Erkınay, "Ambulansımızda önce bir genel muayenesini yaptık. Daha sonra solunum yollarında enfeksiyon tespit ettik. Antibiyotiğe başladık. Daha sonra vitamin takviyesi yapıldı, hızlı iyileşmesi için. Durumu kronikleştiği için ve biraz ağır olduğu için serum bağlayacağız ama öncesinde de bir ağrı kesici yapıp sakinleşmesini sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Yeni göreve başlayan ambulansla ilgili bilgi veren Veteriner İşleri Şefi Berkant Mutlu da "Dışarıda acil durum gerektiren kedi ve köpeklerin müdahalesi için muhakkak veteriner hekimle, teknisyen ve şoförle birlikte, ağır vakalarda bu ambulans kullanılıyor. İlk müdahalenin ardından vakalar buraya getirilip tedavisine devam ediyoruz." bilgisini verdi.

Kaynak: AA