Ümraniye'de site görevlileri Afet ve Çevre Koruma Eğitimi'nde buluştu
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Ümraniye'de site görevlileri Afet ve Çevre Koruma Eğitimi'nde buluştu

16.03.2021 09:38 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:08
Ümraniye'de site görevlileri Afet ve Çevre Koruma Eğitimi'nde buluştu

Ümraniye Belediyesi, ilçede bulunan site çalışanlarına yönelik Afet ve Çevre Koruma Eğitimi çalışmaları başlattı.

Ümraniye Belediyesi, ilçede bulunan site çalışanlarına yönelik Afet ve Çevre Koruma Eğitimi çalışmaları başlattı. Gerçekleştirilen programlar doğrultusunda afet bilincinden salgın dönemindeki hijyen önlemlerine, bahçe bakımını içeren bilgilerden geri dönüşümün yararlarına kadar çok sayıda alanda eğitimler verildi. Şimdiye kadar yaklaşık 20 bin kursiyere aldıkları eğitimler çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika ya da AFAD katılımcı belgesi verildi.

Ümraniye Belediyesi, farklı alanlardaki eğitim, farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında site yönetimleriyle de yakın temasta olan Ümraniye Belediyesi, siteler içerisinde görev yapan personelleri de bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak için Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Ümraniye Halk Eğitim Merkezi'yle birlikte kurslar düzenlemeye devam ediyor. Eğitimler uzman isimler tarafından görsel materyallerle desteklenerek vatandaşlara aktarılıyor.

Ümraniye'de uzun süredir aralıksız şekilde devam eden eğitimlerde; çevre koruma bilinci, afet bilinci, salgın döneminde hijyen, atık piller, atık yağlar, israf bilinci, geri dönüşümün yararları ve genel bahçe bakımı gibi başlıklar üzerinden eğitimler veriliyor. Eğitimlere katılarak Çevre Koruma Bilinci Eğitimini başarı ile tamamlayan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilirken, Afet Bilinci Eğitimi alan kursiyerlere ise AFAD katılımcı belgesi veriliyor.

"20 bin kişiye afet farkındalık eğitimi verdik"

Ümraniye'de afet bilinci oluşturmak için çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini belirten Sivil Savunma Amiri Ayhan Hayta, "Amacımız Ümraniye ilçesindeki bütün site personellerine afet farkındalık eğitimi vererek daha bilinçli bir toplum oluşturmak. Bundan dolayı uzun süredir afet farkındalık eğitimlerini vererek Ümraniye halkını bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda Ümraniye ilçesinde şimdiye kadar yaklaşık 20 bin kişiye afet farkındalık eğitimi verdik. Eğitimlerimize gerek yüz yüze gerekse online olarak vermeye devam ediyoruz. Bu çalışmalarımız neticesinde Ümraniye'nin tamamında afet bilinci oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.

Verilen eğitimlere ilişkin konuşan site personeli Talat Çeken ise, "Ümraniye Belediyesi'nden gelen arkadaşlar afetlerde ailemizi, kendimizi ve çevremizi koruyabilmemiz için eğitimler veriyor. Biz de bu eğitimlerden faydalanmaya çalışıyoruz. Bizler de kazandığımız bu bilgileri de çevremize aktararak fayda sağlayacağız. Afet ve çevre eğitimleri bir haftadır almaya devam ediyoruz. Hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Ümraniye'de site görevlileri Afet ve Çevre Koruma Eğitimi'nde buluştu
Ümraniye'de site görevlileri Afet ve Çevre Koruma Eğitimi'nde buluştu
Ümraniye'de site görevlileri Afet ve Çevre Koruma Eğitimi'nde buluştu
Ümraniye'de site görevlileri Afet ve Çevre Koruma Eğitimi'nde buluştu
Ümraniye'de site görevlileri Afet ve Çevre Koruma Eğitimi'nde buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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