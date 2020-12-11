Ümraniye'de silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ümraniye'de silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı

11.12.2020 21:00 | Son Güncelleme: 11.12.2020 21:13
Ümraniye'de silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı

ÜMRANİYE'de henüz bilinmeyen bir sebeple iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

ÜMRANİYE'de henüz bilinmeyen bir sebeple iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi pompalı tüfekle, 2 kişi de bıçakla yaralandı.  

Olay, Cemil Meriç Mahallesi Akar Sokak'ta saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Batuhan A. kiraladığı araçla arkadaşlarıyla birlikte sokak içerisinde seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişiler otomobilin önünü kesti. Otomobilden inen Batuhan A. ve arkadaşları ile kimliği belirsiz kişi ya da kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında bir kişi sokak içerisinde bulunan marketin taburesiyle otomobilin camını kırdı. Batuhan A.'nın kiraladığı otomobilin önünü kesen gruptan bir kişi, Doğancan K.'yı pompalı tüfekle yaraladı. Berkan K. ve soyadı öğrenilemeyen Yakup kavga sırasında bıçakla yaralandı. Olayı gören mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerine gelen ambulansta yaptı. Müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Olay Yeri İnceleme ekipleri sokak içerisinde inceleme yaptı. Soruşturma sürüyor.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan kişi öldü
Silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan kişi öldü
Edirne'de silahlı kavga: 1 yaralı, 3 gözaltı
Edirne'de silahlı kavga: 1 yaralı, 3 gözaltı
Bıçaklı kavga: 1 yaralı
Bıçaklı kavga: 1 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hadise Cemal Hünal Perihan Savaş Haluk Bilginer
Spor Samatta Sörloth Burak Yılmaz Sergen Yalçın Ali Palabıyık
Tüm Haberler İlaç Aralık Antalya Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ümraniye'de silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 21:13:47. #1.14#
title