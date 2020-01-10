Ümraniye'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı
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Ümraniye'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Ümraniye'de komşu olan iş yerleri sahipleri arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.

10.01.2020 16:10 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:10
Ümraniye'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı

'de komşu olan iş yerleri sahipleri arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, saat 14.30 sıralarında Esenkent Mahallesi 'ta mermer satışı yapan Cüneyt Pınar, iş yerinin önüne malzeme koymasından dolayı komşularıyla tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cüneyt Pınar, silahla yaralandı. Durumun verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Pınar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA
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