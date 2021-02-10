Ümraniye'de silahlı kavga: 3 yaralı
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Ümraniye'de silahlı kavga: 3 yaralı

10.02.2021 18:57 | Son Güncelleme: 10.02.2021 19:00
Ümraniye'de silahlı kavga: 3 yaralı

Ümraniye'de iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Ümraniye'de iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Yeşil Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine, silahla ateş açılması sonucu 2 kişi yaralanırken, kavgada 1 kişi de bıçakla yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koç

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