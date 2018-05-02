Ümraniye'de Silahlı Kavga : 2 Yaralı -1
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHAÜmraniye'de araç muayene istasyonunun yanında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandıOlay saat 13.45 sıralarında meydana geldi.
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA
Ümraniye'de araç muayene istasyonunun yanında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Olay saat 13.45 sıralarında meydana geldi. Dudullu Araç Muayene İstasyonu yanında bir grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı. Saldırganlar kaçarken olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.