Ümraniye'de Silahlı Kavga : 2 Yaralı -1
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Ümraniye'de Silahlı Kavga : 2 Yaralı -1

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHAÜmraniye'de araç muayene istasyonunun yanında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandıOlay saat 13.45 sıralarında meydana geldi.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA

Ümraniye'de araç muayene istasyonunun yanında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Olay saat 13.45 sıralarında meydana geldi. Dudullu Araç Muayene İstasyonu yanında bir grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı. Saldırganlar kaçarken olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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