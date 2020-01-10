ÜMRANİYE'DE SİLAHLI KAVGA
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ÜMRANİYE'DE SİLAHLI KAVGA

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ Ümraniye'de iki iş yeri sahipleri arasında çıkan silahlı kavgada, bir kişi yaralandı.

10.01.2020 16:15 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:15
ÜMRANİYE'DE SİLAHLI KAVGA

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/  Ümraniye'de iki iş yeri sahipleri arasında çıkan silahlı kavgada, bir kişi yaralandı. 

Olay saat 14.30 sıralarında Esenkent Mahallesi 'ta meydana geldi. İddiaya göre burada mermer satan Cüneyt Pınar, iş yerinin önüne malzeme koymasından dolayı komşularıyla tartıştı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Kavgada Cüneyt Pınar, silahla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Pınar, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.  Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

--------------Olay yeri

Genel ve detaylar


Kaynak: DHA
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