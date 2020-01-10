ÜMRANİYE'DE SİLAHLI KAVGA

10.01.2020 16:15 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:15

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ Ümraniye'de iki iş yeri sahipleri arasında çıkan silahlı kavgada, bir kişi yaralandı.

Olay saat 14.30 sıralarında Esenkent Mahallesi Yücesoy Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre burada mermer satan Cüneyt Pınar, iş yerinin önüne malzeme koymasından dolayı komşularıyla tartıştı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Kavgada Cüneyt Pınar, silahla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Pınar, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

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Genel ve detaylar

Kaynak: DHA