Ümraniye'de silahlı gasp
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Ümraniye'de silahlı gasp

Ümraniye'de bir marketler zincirinin şubesi silahlı kişi tarafından soyuldu.

24.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:20
Ümraniye'de silahlı gasp

'de bir marketler zincirinin şubesi silahlı kişi tarafından soyuldu.

Alınan bilgiye göre, Mahallesi, Şengül Sokağı'ndaki bir marketler zincirinin şubesine gelen silahlı kişi kasiyeri tehdit edip etkisiz hale getirdi. Daha sonra kasaya yönelen zanlı kasadaki parayı alıp yaya olarak kaçtı.

Market içerisindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA
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